كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - آثار القهوة على العلاقة الحميمية

تتعرض العلاقة الحميمية بين الزوجين إلى اختلافات وتغيرات بشكل مستمر وهذا يحدث بسبب عدة عوامل منها الصحة النفسية والبدنية لكل طرف وهناك أشياء لا تخطر ببالك تؤثر عليها ويجب أن تعلمي أن القهوة من تلك الأشياء.

الكافيين من أكثر المواد التي يمكنها أن تؤثر في هرمونات الجسم وبعض الوظائف الحيوية بشكل سريع.

آثار القهوة على العلاقة الحميمية:

1- تتسبب الجرعات الزيادة من الكافيين في بعض المشاكل الصحية كتسارع واضطراب ضربات القلب والإجهاد وسرعة التعب وهي كلها أمور تؤثر على قدرة الرجل.

2- رغم أن الكافيين بشكل أساسي يعمل على مقاومة التعب لكن الإفراط منه يجهد الجسم ويجعله غير قادر على العمل بشكل سليم ويسبب ارتعاش الأعصاب.

3- قد يتسبب مقدار قليل من القهوة في إجهاد الرجل وشعوره بالخمول والتعب وعدم القدرة, إن لم يكن الرجل معتادا على جرعة منتظمة من الكافيين.

4- ليس للقهوة تأثير بشكل مباشر على الأداء الجنسي للرجل ولا تحفزه أو تدعمه, ولكن بالعكس فإن الإكثار منها يجعل الرجل سريع الإجهاد وهو ما يقلل كفائته في ممارسة العلاقة.