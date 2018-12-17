كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - العصار: مصر عادت وبقوة لتمارس دورها الوطنى والقومى والافريقي

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن مصر تعمل مع علماء فى الخارج بنفس الروح والوطنية التى يتعامل بها أبناء مصر والذين يحرصون على مساندة البلد، مؤكدًا أن الوطنية والانتماء تكمن فى كل علماء مصر بالخارج والذين تهافتوا منذ عام 2011 على مصر لمساندتها.

وأضاف العصار، خلال كلمته بمؤتمر " مصر تستطيع" قى دورته الرابعة، أن معرض ايديكس والذى دشن لأول مرة فى مصر ولد عملاقًا وكان ناجحًا جدًا، مؤكدًا أن مصر عادت وبقوة لتمارس دورها الوطنى والقومى والافريقي والدولى على أحسن مستوى.

وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يبذل جهدا غير عادى لتحقيق الفكر ويواجه التحديات لكى يتم مشروع تطوير التعليم، مؤكدًا أن المؤتمر سيضيف لمصر بعض الامور حتى يخرج مشروع تطوير التعليم على أكمل وجه وسينقل مصر نقلة كبيرة جدًا بفضل الجهود التى تتم حاليًا بالوزارة.