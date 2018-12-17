كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - مميش ومحافظ السويس يفتتحان مشروع إسكان معاشات موظفي القناة

افتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، عمارات إسكان معاشات موظفي الهيئة بمنطقة حوض الدرس بمحافظة السويس ، يرافقه المحافظ اللواء عبد المجيد صقر. وذكرت المحافظة، في بيان، أن الفريق مميش افتتح 8 عمارات بإجمالي 65 وحدة سكنية لموظفي المعاشات الهيئة، وتفقد أعمال الإنشاءات في 9 عمارات سكنية أخرى. كما افتتح رئيس قناة السويس مسجد الصحابة بالمنطقة السكنية لموظفي معاشات الهيئة بمنطقة حوض الدرس.

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