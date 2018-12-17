كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - الزناتي يجتمع مع أعضاء مجالس النقابة الفرعية بكفر الشيخ

كتب: محمود الشريف

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن دفعة معاشات المعلمين حالياً تبلغ 110 مليون جنيه، وأنه تم صرف مليار ونصف المليار جنيه على هذا البند فقط من تولي المجلس الحالي مسئولية النقابة في عام 2014 وحتى الآن .

وأضاف نقيب المعلمين، خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع أعضاء مجالس النقابة الفرعية واللجان النقابية للمعلمين بكفر الشيخ، أن النقابة وفرت 2900 وحدة سكنية للمعلمين من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن النقابة خاطبت وزارة الإسكان مجددًا لتوفير وحدات سكنية جديدة للمعلمين وجاري التواصل مع الوزارة في هذا الشأن .

وتابع "الزناتي": "طورنا نادي المعلمين بالجزيرة وكذلك نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير وصيانة مصايف المعلمين في الإسكندرية ورأس البر بالكامل من مفروشات وأثاث ومباني، كما نقدم رحلات عمرة كل عام بخصم 25 % للمعلم".

واستكمل نقيب المعلمين: "قدمنا دورات تدريبية للمعلمين من خلال مبادرة معلم أفضل"، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الميزة التأمينية لأعضاء صندوق الزمالة من 15 ألفًا إلى 20 ألفًا في عامين فقط، لافتًا إلى أن الميزة التأمينية ستصل إلى 23 ألف جنيه في يناير 2019.

كما تحدث نقيب المعلمين، عن القرض الحسن للمعلمين، مبينًا أنه زاد من 5 آلاف إلى 10 ألف جنيه، مؤكدًا أنه سيصل إلى 15 ألفًا في يناير 2019.

وأوضح "الزناتي" أن النقابة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من أجل توريد معدات للنقابات الفرعية، للمساعدة في ترشيد المياه في جميع النقابات؛ وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للنقابات المهنية والجمعيات الأهلية.

