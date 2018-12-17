كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - للزوجة.. أربعة أمور هامة للفت انتباه زوجك

لتجنب خطر الروتين بعد الزواج وتجنب ملل الزوجين من بعضها تسعى النساء عادة لتجديد حب زوجها لها وزيادة انجذابه لها ولهذا إليكِ بعض الأمور التي ستجعلك ملفتة في نظره أكثر من السابق

تعلم هواية جديدة

حين تنشغلين بتعلم هواية أو مهارة جديدة فإنك تشعرين زوجك بالفضول تجاهك وأن هناك جزءا منكِ لم يكتشفه بعد مما سيزيد اهتمامه بكِ.

1- إتباع طرق جديدة في التعبير

سينتبه الرجل لتغير تصرفاتك وأساليبك في التعبير عن نفسك ومشاعرك مما سيجعله أشد شغفا بمشاركتك الوقت والأحاديث دون الشعور بالملل.

2- إعادة تذكيره ببداياتكما

يحب الرجل أن تهتمي بتفاصيل علاقتكما وتظلي محتفظة بها وسينبهر حين تذكرينه بكلامه في الماضي أو تقومي بإحياء إحدى ذكريات بداية علاقتكما.

3- الجرأة والتجديد في العلاقة

يحب الرجل المرأة الجريئة التي تسعى لمفاجأته أثناء العلاقة الحميمية والواثقة بنفسها فهي أقدر على إسعاده ومنحه وقتا ممتعا.