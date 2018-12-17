كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة "كاي" في الشارع

إحتفلت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة “كاي” العاشر وسط الشارع وبين المارة بأجواء غير إعتيادية.

وشاركت دياب الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الفيديوهات توثّق بهم المفاجأة التي حضرتها لإبنتها والتي كانت عبارة عن حافلة صغيرة من الزجاج ومزينة بالبالونات الذهبية بحرف اسم الطفلة وعمرها والبرق الملون.

وبعدها طلبت دياب من إبنتها الصعود إلى الحافلة التي إنطلقت بين السيارات في الشارع وسط دهشة المارة وانضم بعدها الى كاي مجموعة من اصدقائها وانتقلوا جميعا الى الحفلة، حيث جهزت لها طاولة بأصناف عديدة من الطعام مع قالب حلوى مميز بطبقات عدة ومزين بالسكاكر الملونة.

ويظهر أيضاً في أحد الفيديوهات إنضمام دياب إلى إبنتها وأصدقائها في الحافلة حيث شاركتهم في العديد من الالعاب في اجواء طفولية مميزة.

