كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - رسميا.. تدشين مؤسسة "مصر تستطيع لعلماء مصر بالخارج"

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن كل مؤتمرات مصر تستطيع كانت دائما مواكبة لاستراتيجية التنمية بالدولة 2030 وتأتى بإشراك أبناء مصر فى الخارج ، قائلة :"الدولة محتاجه ولادها وعلطول بيلبوا النداء" .

وأعلنت ومكرم، خلال كلمتها بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي يعد النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة، عن تدشين مؤسسة مصر تستطيع لعلماء مصر بالخارج ، لافته إلى أن مؤتمر مصر تستطيع فى نسخته الخامسه سيكون بعنوان "مصر تستطيع بالاجتهاد" يتناول نجاحات أبناء المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارة التضامن .

ووجهت وزيرة الهجرة كلمتها لعلماء مصر بالخارج، قائلة :"علماء مصر بالخارج دائما ما يعتزوا بتكريم وطنهم الأم ولديهم حب شديد وغيره على وطنهم وكل وزارة فى الحكومة بالدولة المصرية مجندة لخدمتكم".