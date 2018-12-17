كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - بدرية احمد بفيديو ايحائي تتناول "الآيس كريم" بإغراء
بعد أن خلعت الحجاب، استطاعت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر مقطع فيديو لها يتضمن الكثير من “الإيحاءات غير اللائقة” وفق تعليقات المتابعين.
وظهرت بدرية أحمد في الفيديو وهي تتناول “الآيس كريم” بإغراء مع قيامها بالغمز بعينها. الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات.
وكانت بدرية قد نشرت في وقت سابق فيديو بدت فيه برفقة امرأة لم تعرف هويتها وهما تقومان أمام الكاميرا بحركات وصفها المتابعون بغير الواعية وغير اللائقة، ولم تترددا في مدّ لسانيهما والضحك والمزاح بطريقة هستيرية.
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