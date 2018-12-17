كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - خارجية النمسا: ندعم جهود السيسى لاستقرار الشرق الأوسط

أكدت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، دعم بلادها لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإيجاد تسويات سلمية لأزمات منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية، فى تصريحات لـ"أ. ش. أ"، إن النمسا ملتزمة بموقف الاتحاد الأوروبى تجاه الأزمة الليبية والداعم لمهمة المبعوث الدولى إلى الأزمة الليبية غسان سلامة، مشيدة بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية سلميا للحفاظ على الدولة الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبى.

وأضافت الوزيرة أن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فيينا، ومحادثاته مع الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس ستعزز التعاون بين القاهرة وفيينا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية واصفة الزيارة بأنها هامة واستراتيجية.

وأشارت إلى أن التعاون بين مصر والنمسا لا يقتصر فقط على مواجهة الهجرة غير الشرعية بل يشمل أيضًا مجالات عديدة هامة كالتعليم العالى والاستثمارات والاتصالات والاقتصاد الرقمى والقضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية إن وزير الخارجية سامح شكرى زار فيينا مؤخرا لإجراء محادثات هامة مع كبار المسؤولين النمساويين حول دفع العلاقات الثنائية فى كل المجالات إلى الأمام والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مضيفة أنه توجد مجالات عديدة مواتية للتعاون بين البلدين وخصوصًا فى مجالات الاقتصاد الرقمى والطاقة المستدامة والتعليم العالى.

وأشارت إلى أن منتدى التعاون الإفريقى الأوروبى عالى المستوي الذى سيعقد، غدا الثلاثاء، بفيينا بمشاركة الرئيس السيسى وزعماء دول إفريقيا والاتحاد الأوروبى يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التنمية والطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمى والمشروعات الصغيرة والزراعة والتمويل وغيرها.

وأبدت وزيرة خارجية النمسا أملها فى زيارة مصر التى ستترأس الاتحاد الإفريقى فى بداية 2019.