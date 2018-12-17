كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - رئيس الحكومة يلتقي بوزيرة الصحة لمتابعة الملفات الهامة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمتابعة عدد من ملفات القطاع والمرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 مليونا و576 الف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.