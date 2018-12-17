كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - رويدا عطية تلتقط اول سيلفي مع ابنها زين وتستعيد رشاقتها

نشرت الفنانة ​رويدا عطية​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعتها مع مولودها الجديد “زين”. وظهرت رويدا وهي تحمل ابنها، حيث التقطت الصورة على طريقة السيلفي. ومن الواضح أن الفنانة رويدا عطية استعادت نشاطها وجسمها المثالي والرشيق بعد أسابيع من حملها. من ناحية أخرى، كانت الفنانة رويدا عطية قد اصدرت مؤخرا أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “تعا”، والتي خصصتها لمولودها “زين” قبل ولادته، وهي من ألحان حسان عيسى، وتوزيع علاء حمودة، ولاقت نجاحا لافتا بين المحبين والمتابعين.

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