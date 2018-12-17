كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - 7 مليارات دولار تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022
قطر 2022
كشف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم 2022، القطرية، حسن الذوادي، بأن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022، تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
وأكد الذوادي أن جميع الملاعب ستكتمل في عام 2020، أي قبل عامين من انطلاق المونديال، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.
وقال الذوادي، إن العد التنازلي لمونديال قطر بدأ منذ لحظة نيل حق الاستضافة في ديسمبر من عام 2010، قبل أن يأخذ طابعا رسميا خلال تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، منتصف يوليو الماضي، راية استضافة قطر مونديال 2022.
وحول القضية المتعلقة بزيادة عدد منتخبات المونديال من 32 إلى 48، والتي أثارها اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، أوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن الموضوع قيد الدراسة حاليا، لافتا إلى أن الأمر سيحسم نهائيا في مارس 2019، كما صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليارات دولار تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .