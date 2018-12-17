كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - فيليبس للإضاءة تعلن ضخ إستثمارات جديدة بمصر .. خطوط إنتاج وخطة للتصدير

محمد أبو العزايم: السوق المصري محور أعمالنا في منطقة شمال أفريقيا.. وسنصدر منتجاتنا المصنعة في مصر لأسواق أفريقيا وتركيا

فيليبس للإضاءة تنجح في تصنيع 275000 لمبة ليد محليا .. وتبدأ في تشغيل خط إنتاج جديد بطاقة تصنيعية 7000 لمبة في اليوم

أعلنت شركة فيليبس للإضاءة، عن توسعة أعمالها في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة لزيادة تصنيع منتجاتها في مصر، وزيادة خطوط إنتاج لمبات الليد محليا وتصديرها إلى أسواق أفريقيا وتركيا، وذلك من منطلق دعمها خطة الحكومة المصرية لزيادة تصنيع المنتجات العالمية في مصر.

وأكد السيد/ محمد أبو العزايم، مدير عام فيليبس للإضاءة مصر وشرق أفريقيا، خلال لقائه موزعي وموردي الشركة في مصر، بدء تصنيع أحدث منتجات فيليبس للإضاءة في مصر بمواصفات عالمية تحت شعار "صنع في مصر" وضخ استثمارات جديدة لزيادة خطوط إنتاج لمبات الليد، حيث تستهدف فيليبس للإضاءة إنتاج 100 ألف لمبة ليد مع نهاية ديسمبر الحالي، والوصول إلى تغطية 25% من احتياجات سوق الإضاءة الليد في مصر.

نجحت فيليبس للإضاءة خلال الفترة الماضية في تصنيع وتجميع 275000 لمبة ليد حتى الآن بأحجام مختلفة من الإضاءة الدافئة والباردة، وبدأت في تشغيل خط إنتاج جديد بطاقة تصنيعية 7000 لمبة في اليوم و 42000 لمبة في الأسبوع.

وقال السيد / محمد أبو العزايم، أن السوق المصري هو محور أعمال فيليبس للإضاءة في منطقة شمال أفريقيا، خاصة مع الدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لزيادة نسبة التصنيع المحلى لمنتجاتنا، حققت فيليبس للإضاءة نتائج جيدة خلال العام الحالي مما أكد تواجد منتجاتها بقوة في السوق المصري واحتلالها مركز متقدم وسط المنافسة الكبيرة في سوق الإضاءة الليد، مشيرا إلى أن السوق المصري يستهلك سنويا 25 مليون لمبة ليد سنويا، وهو ما دفع فيليبس للإضاءة للتوسع في التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلى وتصدير منتجاتها لأسواق أفريقيا وتركيا اعتمادا على اتفاقيات التجارة المصرية مع عدد من دول المنطقة.

وأكد "أبو العزايم" تطبيق أعلى مواصفات الجودة العالمية على كل منتجات فيليبس المصنعة في مصر، قائلا: "قبل طرح أية منتج للشركة في مصر، يتم التأكد من مواصفات جودة المنتج من خلال إرسال عينات إلى المعامل التابعة لفيليبس بالخارج، لإجراء اختبارات الجودة عليها والتأكد من المواصفات العالمية للمبات فيليبس، وبصفة دائمة يتم تسجيل كافة الملاحظات الخاصة بالمستهلكين والعمل على تلافيها بشكل مستمر لتطوير المنتج المصنع محليا".

مشيرا للأهمية الكبيرة التى يمثلها السوق المصري في المنطقة وتميزه بمؤشرات نمو عالية، واتخذت شركة فيليبس للإضاءة من السوق المصرى مركزا محوريا لجميع عملياتها في منطقة شمال شرق أفريقيا، ومضاعفة حجم أعمالها مع تمتع منتجات فيليبس بجودة فائقه جعل منها المنتج الأطول عمرا والأكثر توفيرا مقارنة بأي منتج منافس آخر، قائلا: "منتجاتنا الجديدة محلية الصنع تتمتع بنفس جودة المنتج المستورد، وسنقوم بتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الأفريقية والأوروبيه في القريب العاجل بل بدأنا فعلا في عمليات التصدير لبعض هذه المنتجات".

وتستهدف فيليبس للإضاءة توسعة حافظة منتجاتها المحلية خلال الربع الأول من عام 2019 بتصنيع حوالي 2.5 مليون لمبة، تشمل لمبات (9 وات - 14 وات) من الإضاءة الدافئة والباردة، ولمبات كاندل (4 وات - 6 وات) بإضاءة باردة ودافئة. وتستهدف مبيعات تصل إلى 70 ألف لمبة و 200 ألف كشاف ليد في 2019.

وفى إطار دعم مورديها وموزعيها المعتمدين في مصر أعلنت فيليبس للإضاءة عن إطلاق تطبيق إلكتروني لموزعي فيليبس للإضاءة في مصر، وسيتم استبدال نقاط البيع بهدايا قيمة من فيليبس للإضاءة وتكريم موزعيها المتميزين.

وتستهدف فيليبس للإضاءة التوسع فى التصنيع المحلى لمنتجاتها في مصر وزيادة المكون المحلي في كل منتجاتها، وزيادة استثماراتها في السوق المصري بقيمة 3 ملايين دولار جديدة خلال الفترة المقبلة في خطوط تجميع متقدمة بهدف زيادة الإنتاج في خلال الفتره القادمه، والبدء في تشغيل خط إنتاج بطاقة تصنيعية 2 مليون لمبه سنويا. مع توسعة حافظة منتجات فيليبس المحلية من خلال إضافة منتجات ذات مواصفات تلائم احتياجات السوق المصرى، وخلال النصف الأول من عام 2019 سيتم تصنيع حوالي 2.5 مليون لمبة، تشمل لمبات 9 وات، 14 وات و 20 وات إضاءة دافئة وباردة، ولمبات كاندل 4 وات و6 وات بإضاءة باردة ودافئة. بالإضافه إلى العديد من كشافات الإناره الداخليه. مع السعى للحصول على شهادة لتصدير منتجات فيليبس للإضاءة المصنعة في مصر للدول الأفريقية.

وأكد "أبو العزايم" أن فيليبس للإضاءة تحرص أيضا على المساهمة بفاعلية في النهوض بالمجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وستقوم خلال المرحلة المقبلة بتدريب العمال والفنيين على يد خبراء من شركة فيلبس للإضاءة والعمل على توفير فرص عمل للعمالة المصرية خلال الفتره القادمه.

