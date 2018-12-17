كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - بفستان أحمر ..ساره نخله تخضع لأحدث جلسه تصوير

خضعت الفنانة السورية سارة نخلة لجلسة تصوير جديدة بمناسبة احتفالات الكريسماس، كشفت عنها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "نخلة" خلال الصور بفستان أحمر أنيق نال إعجاب متابعيها. وكانت سارة نخلة، قد كشفت إنها ستلجأ للخلع بعد أن رفض زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود تطليقها بعد انفصالهما مؤخرًا بعد زواج دام 4 سنوات .







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