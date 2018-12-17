كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - عمليات الكهرباء بالمنتزه ثان تواصل رفع كفاءة مرفق الكهرباء بنطاق الحي

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم بناءا على تعليمات الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بشأن العمل على رفع كفاءة مرفق الكهرباء بنطاق المحافظة بناءا على توجيهات اللواء عادل سلامة رئيس حي ثان المنتزه قامت إدارة عمليات الكهرباء بالحي الأحد الموافق 16/12/2018 بالأعمال الآتية :. 1. تركيب عدد 2 غطاء غرفة تفتيش كهربائية أرضية أمام فندق وردة العصافرة. وحل وتركيب غطاء آخر بشارع أطلس. 2. رفع عامود إنارة كهربائي وإعادة زرعه أمام شركة مياه المعمورة وتركيب كشاف أعلاه وإنارته. تمت كافة الأعمال بمعاونة قطاع الإضاءة العامة فرع سيدي بشر ولازالت المتابعة جارية .

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