كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - بنك مصر يصدر بطاقات للتجزئة المصرفية الإسلامية

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن مصرفه لديه إصدارات من بطاقات التجزئة المصرفية الإسلامية بفروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة، مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية.

وأضاف في تصريحات له، اليوم ، أنه تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

وذكر أن البنك يعمل دائما على تطوير بنيته التكنولوجية مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية إذ قام مؤخرا ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدمًا في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة.

وذكر أن البنك يعمل على تحديث موقعه الإلكتروني؛ والذي يعد من أكثر المواقع الالكترونية البنكية تطورًا بالسوق المحلى، حيث يوجد بالموقع حاسبة متطورة لكافة القروض، ومحدد مواقع للتسهيل على العملاء في تحديد مواقع آلات الصراف الآلي ومواقع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق Google Map؛ وتعد تلك الوسيلة من أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة.