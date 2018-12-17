كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - حي الجمرك بالإسكندرية يتصدى لظاهرة الكلاب الضالة

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم يسعى حي الجمرك، برئاسة المهندسة سحر شعبان، للتصدي لظاهرة "الكلاب الضالة" وذلك في إستجابة سريعة لشكاوى المواطنين الذين تعرض بعضهم للأذى. فقد قامت إدارة النظافة بالحي فجر اليوم الأثنين الموافق 17ديسمبر2018م، بالتنسيق مع الطب البيطري، بحملة للتخلص من "الكلاب الضالة" في شوارع؛ رأس التين ومحمد كريم، وهي الشوارع التي قد تلقت منها غرفة عمليات الحي أكبر عدد من شكاوى المواطنين لانتشار الكلاب الضالة بها.

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