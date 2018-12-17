كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري

الأهلي

يسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي عندما يستضيف فريق النجوم باستاد السلام مساء اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري.

الأهلي كان بدأ سلسلة انتصاراته أمام بتروجيت بالدوري أول ديسمبر بنتيجة 1-0، قبل أن يفوز على الجونة 2-1، وطلائع الجيش 2-0، ومؤخرا فاز بمباراته الرابعة أمام جيما الإثيوبي بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة منشغلا بمباراته الإفريقية بعد 4 أيام أمام جيما في إياب دور الـ32، حيث يخشى إصابة أي من لاعبيه ما يفقده القدرة على حسم التأهل.

الأهلي يحتل المركز الثامن حاليا برصيد 20 نقطة، متخلفا بـ15 نقطة عن الزمالك الذي خاض 4 مباريات أكثر منه.

في المقابل يسعى النجوم صاحب الـ17 نقطة لتكرار مفاجآته والارتقاء من المركز 14 إلى منتصف الجدول.