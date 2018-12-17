كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - إيمي سمير غانم زوجه حمدي الميرغني في أول بطوله تجمعهم

تعاقدت الفنانة إيمي سمير غانم ونجم "مسرح مصر" الفنان الشاب حمدي الميرغني على بطولة مسلسل كوميدي جديد للعرض في موسم رمضان المقبل، لتخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث يجرى التحضير للعمل على قدم وساق، للانتهاء من تفاصيله باختيار الأبطال والاستقرار على اسمه بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تبدأ إيمي والميرغني في تصوير العمل منتصف يناير المقبل، والمسلسل عبارة عن حلقات منفصلة متصلة من كتابة ورشة عمل مؤلفة من ثلاثة كتاب وجارٍ الاستقرار على مخرج للعمل.

ومن المقرر أن يلعب الميرغني دور زوج إيمي خلال أحداث المسلسل الجديد.

إيمي لجأت للقيام ببطولة العمل بمفردها بعد تأكدها من تأجيل الجزء الثاني من مسلسل عزمي وأشجان ورغبة زوجها حسن الرداد في التركيز في السينما والابتعاد عن دراما رمضان هذا العام.

وتخضع إيمي حاليًا لحمية غذائية لإنقاص وزنها ليتناسب شكلها مع الشخصية التي ستلعبها في المسلسل الجديد.

وتنافس إيمي شقيقتها دنيا هذا العام في تقديم الكوميديا، حيث تعاقدت الأخيرة على تقديم مسلسل كوميدي أيضًا للموسم الرمضاني المقبل.