كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - ننشر مواعيد مواجهات دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا أجرى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019 والتي اسفرت عن مواجهات قوية وأخرى في المتناول. وأسفرت القرعة عن مواجهات في المتناول لقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، حيث سيواجه النادي الملكي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، بينما يواجه النادي الكتالوني أولمبيك ليون الفرنسي. وسيخوض ليفربول الإنجليزي وصيف بطل النسخة الماضية مباراة نارية أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، وكذلك يوفنتوس الإيطالي اصطدم بأتلتيكو مدريد الإسباني. مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مباريات الذهاب الثلاثاء 12 فبراير 2019 - مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان. - اي سي روما × بورتو الأربعاء 13 فبراير 2019 - توتنهام هوتسبير × بوروسيا دورتموند. - أياكس أمستردام × ريال مدريد. الثلاثاء 19 فبراير 2019 أولمبيك ليون × برشلونة. ليفربول × بايرن ميونخ. الأربعاء 20 فبراير 2019 - شالكه × مانشستر سيتي. - أتلتيكو مدريد × يوفنتوس. مباريات الإياب الثلاثاء 5 مارس 2019 - بوروسيا دورتموند × توتنهام هوتسبير. - أياكس × ريال مدريد. الأربعاء 6 مارس 2019 - مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان. - اي سي روما × بورتو الثلاثاء 12 مارس 2019 - مانشستر سيتي × شالكه. - يوفنتوس × أتلتيكو مدريد. الأربعاء 13 مارس 2019 - برشلونة × أولمبيك ليون. - بايرن ميونخ × ليفربول.

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