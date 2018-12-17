كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - تعرف علي .. موعد بدء تصويرفيلم "الأوضه الضلمه الصغيره"

يبدأ أبطال الفيلم السينمائي الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة" للنجم أكرم حسني تصوير أول مشاهد العمل، الخميس المقبل، بأحد الديكورات في مدينة الانتاج الإعلامي بعد فترة من التحضيرات المكثفة.

وكان المنتج وليد منصور أنهى تعاقده بشكل رسمي، أمس الأحد، مع الفنانة نور وبيومي فؤاد وبدرية طلبة؛ لمشاركة النجم أكرم حسني بطولة فيلمه الجديد.

ويجري المنتج وليد منصور وأكرم حسني والمخرج محمد سامي، والمؤلف هشام هلال، جلسات عمل مكثفة من أجل تحديد أماكن التصوير وترشيح باقي أفراد فريق العمل من الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم.

"الأوضة الضلمة الصغيرة" قصة وإخراج محمد سامي، سيناريو وحوار هشام هلال، وسوف يبدأ تصوير الفيلم ابتداءً من ٢٠ ديسمبر؛ لعرضه في عيد الفطر المبارك.

