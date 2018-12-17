كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - مركز إعلام طنطا ينظم ندوة "شبكات التواصل والشائعات"

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامه للاستعلامات، ندوة بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة"، بكلية الاقتصاد المنزلي بنواج شارك في اللقاء الدكتورة ناهد سامي يوسف عميد كلية الاقتصاد المنزلي والدكتورة شيرين جلال محفوظ وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث وتنمية المجتمع وأدار الندوة، شيماء مزروع وحسناء الكتامي والسيد سنيد من مركز اعلام طنطا.

حاضر في اللقاء العميد حماده القسط نائب برلماني عن دائرة قطور وبسيون وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، متحدثا عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي علي الامن القومي، وبين أن إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي تطور علمي هائل، وأفادت العالم ولكن تأثيرها السلبي أكبر بكثير من إيجابيتها.

وتحدث "القسط" عن تعرض مصر لحروب شرسة خفية عن طريق شبكات التواصل بببث الشائعات والأخبار الكاذبة، حيث وصلت كمية الشائعات في الأونة الأخيرة إلى 60 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر.