كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - محمد الزواوي يتفقد إدارة دمنهور لمتابعة سير العمل

فاجأ المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، العاملين بإدارة دمنهور الزراعية، لمتابعة سير العمل بالإدارة، وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

ووجّه وكيل الوزارة، المهندس أحمد كردي مدير الإدارة الزراعية، بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي من خلال قيام رؤساء الأقسام، بسرعة عمل حصر كامل لجميع المخالفات التي تمت من يوم 25 يناير 2011 حتى الآن، مع مراجعة تلك المخالفات وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة، وعمل محاضر التطوير وإثبات الحالة وأيضا محاضر الاستكمال.

وأعلن الزواوي، أنه سيتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الأسبوع المقبل من قبل لجان المتابعة بالمديرية ومنح المسؤولين عن حماية الأراضي بالإدارة مهلة أسبوعا للمراجعة الفعلية وتحرير المحاضر لمن لم يتم تحرير محضر مخالفة لهم، بالإضافة إلى ضرورة إزالة أية مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، مع التنسيق مع الوحدات المحلية، للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية، ومتابعة ما تم إزالته خلال الحملة المكبرة حتى لا يتم البناء مرة أخرى.

وأكد وكيل الزراعة، ضرورة عمل الحصر الفعلي للأراضي الزراعية ومراجعة سجل 2 خدمات بناء على الأرض على الطبيعة، مع فتح سجل 2 خدمات مساعد تسجل به المساحات المستقطعة والحيازات الوهمية، مشدّدا على أنه إذا جرى صرف أسمدة أزوتية مدعمة للحيازات الوهمية، سيكون هناك حساب عسير لذلك لأنه يعتبر إهدارا للمال العام، وقرر منح مهندسي الحيازات مهلة أسبوع أيضا لتوفيق أوضاع سجل 2 خدمات مع فتح السجل المساعد.

كما طالب بترشيح مهندسين لاختيار أحدهما للقيام بأعمال رئيس قسم الإرشاد الزراعي وتغيير المسؤول الحالي، وذلك لتجديد الدماء خاصة وأن عمل الإرشاد مهم ويحتاج إلى رؤية علمية وفكر اقتصادي، مطالبا بضرورة الالتزام والانضباط في العمل ومواعيد الحضور والانصراف.