كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي.. مواجهة متوازنة لكوكا وسهلة للنني

اليوروباليج انتهى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من إجراء مراسم قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبيلموسم 2018/2019 اليوم الأثنين في مدينة "نيون" السويسرية. وأسفرت القرعة عن مواجهة متوازنة لأولمبياكوس اليوناني والذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري "أحمد حسن كوكا" أمام دينامو كييف الأوكراني، بينما يواجه آرسنال الذي يضم "محمد النني" منافس سهل نظرياً باتي بوريسوف البيلاروسي. ووضعت القرعة تشيلسي في مواجهة أمام مالمو، ولكن جاءت أصعب مواجهات هذا الدور بين لاتسيو وإشبيلية صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بخمسة ألقاب. نتائج القرعة: - فيكتوريا بلزن التشيكي ضد دينامو زغرب الكرواتي. - كلوب بروج البلجيكي ضد سالزبورج النمساوي. - رابيد فيينا النمساوي ضد إنتر ميلان الإيطالي. - سلافيا براج التشيكي ضد جينك البلجيكي. - كرسنودار الروسي ضد باير ليفركوزن الألماني. - زيوريخ السويسري ضد نابولي الإيطالي. - مالمو السويدي ضد تشيلسي الإنجليزي. - شاختار دونيتسك الأوكراني ضد آنتراخت فرانكفورت الألماني. - سيلتيك الاسكتلندي ضد فالنسيا الإسباني. - رين الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني. - أولمبياكوس اليوناني ضد دينامو كييف الأوكراني. - لاتسيو الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني. - فناربخشة التركي ضد زينيت سان بطرسبرج الروسي. - سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد فياريال الإسباني. - باتي بوريسوف البيلاروسي ضد آرسنال الإنجليزي. - جالطة سراي التركي ضد بنفيكا البرتغالي.

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