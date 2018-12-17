كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - بعد إنتهاء التجديد والتطوير - إكسون موبيل تفتتح مستودعها ببورسعيد

اللواء عبد القادر درويش: " وجود موبيل في بورسعيد هو إضافة للمنطقة"

المهندس هشام العمروسي :" هذا المستودع يضيف إلى التاريخ المشرف من الشراكات الناجحة وقائمة الخدمات التي تقدمها إكسون موبيل مصر لمحافظات مصر"

قامت شركة إكسون موبيل مصر الرائدة في تسويق المنتجات البترولية بافتتاح مستودعها بمحافظة بورسعيد بعد أعمال التجديد والتطوير، في حضور السيد اللواء / عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، نيابة عن الفريق مهاب مميش، والسيد المهندس / أيمن نجيب نيابة عن وزير البترول المهندس / طارق الملا، والسيد المهندس / هشام العمروسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، ومدير عام الزيوت بإفرقيا والشرق الاوسط وعدد من رؤساء الأقسام والقطاعات بإكسون موبيل مصر.

وخلال الافتتاح، قال اللواء عبد القادر درويش، إن وجود شركة "إكسون موبيل مصر" في مدينة بورسعيد منذ عام 1909 هو إضافة للمنطقة، حيث تعد من أهم الشركات في صناعة البترول في العالم وبلا شك نجاحها هو نجاح للمنطقة. وأضاف قائلا: " نعمل على مد يد العون للشركة لإقامة مزيد من الاستثمارات والمستودعات والأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية من خلال الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد وعملية التطوير في ميناء غرب بورسعيد".

كما أعرب المهندس أيمن نجيب في كلمة وزارة البترول عن تمنياته لإكسون موبيل مصر بالمزيد من النجاحات والاستثمارات في السوق المصرية، مؤكداً على الإضافة الكبيرة التي تقدمها الشركة للسوق المصرية وللقطاع ككل.

ومن جانبه رحب السيد المهندس / هشام العمروسي قائلا:" تحية تقدير لكم جميعا من شركة إكسون موبيل مصر التي تفخر بأعادة تشغيل المستودع بعد تجديده ليخدم محافظتي بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس".

وأضاف المهندس هشام قائلا: "يضيف هذا المستودع إلى التاريخ المشرف من الشراكات الناجحة وقائمة الخدمات التي تقدمها إكسون موبيل مصر لكافة محافظات مصر، حيث ساهمت خلالها بدور أساسي في دعم نمو الاقتصاد المصري ونجحت في نقل رؤيتها وثقافتها القائمة على المبادئ وأخلاقيات العمل والمحافظة علي الأمن والسلامة وتنمية المجتمعات التي نعمل بها. وهو ما جعل شركة إكسون موبيل من أكبر الشركات الرائدة في تصنيع وتسويق المنتجات البترولية، فمنذ دخولها السوق المصرية حملت على عاتقها تقديم منتجات عالية الجودة لتلبية كافة متطلبات المستهلك المصري. ومن هذا المنطلق نجحت شركة إكسون موبيل مصر في المحافظة على ريادتها وعلى بقاءها في مصر لأكثر من 115 عام".

هذا ويتميز مستودع بورسعيد بموقعه الاستراتيجي بالقرب من محور قناة السويس حيث يخدم محافظتي بورسعيد ودمياط، ومشروعات تنمية محور قناة السويس وشرق بورسعيد. وجاءت أعمال تطويره وتجديده لتؤكد ان شركة إكسون موبيل مصر في صدارة الشركات التي ساهمت في العديد من المشروعات القومية الكبرى وافتتاح المستودع يؤكد على مواصلة هذا الدعم.

