كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - صرف تعويض 3 أشهر لـ130 عاملا بمنتجع «إكاسيا» في الإسكندرية

طلبت وزارة القوى العاملة نشر اتفاقية العمل الجماعية التي تحمل رقم 28 لسنة 2018 بالوقائع المصرية لتصبح ملزمة للتطبيق من طرفى العمل والتي تنص على صرف تعويض للعاملين بمنتجع "إكاسيا" بالإسكندرية والمملوك للمحافظة بسبب توقف نشاطه السياحي. وقال ممدوح محمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والأمين العام المساعد لاتحاد العمال إن الاتفاقية جاءت بموجب المادة 158 من قانون العمل بعد موافقة النقابة وأيمن كيرلس رئيس مجلس إدارة شركة ميناس للمشروعات الاستثمارية وبحضور باتعة محمد أمين مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية. وقال محمدي إن الاتفاقية تنص على صرف تعويض لـ130 عاملا بواقع أجر شهرين عن الشامل لكل عامل أمضى في الخدمة أقل من 10 سنوات وصرف أجر 3 شهور على الأجر الشامل للعاملين القدامى على أن يتم صرف هذه المستحقات في مدة لا تتجاوز 4 شهور.

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف تعويض 3 أشهر لـ130 عاملا بمنتجع «إكاسيا» في الإسكندرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .