كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - نجاح التأمين الصحي ببنها في جراحة نادرة لطفل لإبعاد الأمعاء عن الصدر

نجح فريق جراحي طبي بمستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها بمحافظة القليوبية في إجراء جراحة نادرة لطفل يبلغ من العمر 5 أيام عبارة عن إصلاح تشوه خلقى بالحجاب الحاجز نتج عنه وجود الأمعاء والقولون والطحال بتجويف الصدر مع ضمور بالرئة، وضغط على عضلة القلب

وكان مستشفى بنها للتأمين الصحي قد استقبل طفلا عمره ٥ أيام يعاني وجود الأمعاء والقولون والطحال بتجويف الصدر مع ضمور بالرئة وضغط على عضلة القلب وفي حالة خطرة ويعاني صعوبة في التنفس

وشكل الفريق الطبي الذي أجرى العملية من الدكتور محمد سعدة استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى بمساعدة فريق التخدير والعناية المركزة، المكون من الدكتور إسلام حجاب والدكتور صلاح محمود استشاري التخدير وفريق استشاري الأطفال والمبتسرين الدكتورة إيمان عطية والدكتور محمد عزت والدكتورة هبة سرحان

وأكد المستشفى على استقرار حالة الطفل بعد إجرائه العملية وأنه يخضع حاليا للعلاج والملاحظة داخل المستشفى