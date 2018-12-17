كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - بعد تهديد بوجود قنبلة.. إغلاق مطار سيدني وإعلان حالة الطوارئ

أغلقت قوات الأمن الأسترالية مطار سيدني وأعلنت حالة الطوارئ بعد تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى ملبورن اضطرت العودة إلى المطار.

واضطرت رحلة طيران تي تي 271 المتجهة إلى ملبورن للعودة إلى مطار سيدني بعد تقارير عن وجود قنبلة على متن الطائرة.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز لصحيفة ديلي ميل أن عمليات الشرطة مستمرة في المطار، مضيفة أن جميع التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد حتى يتم اعتبارها آمنة.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث فور اندلاع صافرات الاستغاثة، واستقبلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الطائرة عند وصولها لبدء عملية إجلاء الركاب والتأكد من وجود خطر على متن الطائرة.

وقالت سلطات المطار في بيان: "إن سلامة طاقمنا وضيوفنا هي دائمًا أولوية قصوى لدينا، ونحن نعمل مع السلطات المختصة للتحقيق في الأمر".

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الركاب ليس لديهم علم حتى الآن بسبب عودة الطائرة إلى سيدني حتى إنهم تشاركوا تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب عودة الطائرة لنفس الموقع بعد ساعة من إقلاعها.