كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 03:36 مساءً - عاجل- السيسي ومستشار النمسا يوقعان على اتفاقيات تعاون بين البلدين

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات قمة مع المستشار النمساوي سباستيان كيرتز، بمقر المستشارية بوسط فيينا لبحث تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي والمستشار النمساوي مؤتمرًا صحفيًّا عقب مباحثاتهما.

كما من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي ومستشار النمسا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجانبين.

واستقبل رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين بقصر هوفبورج الرئاسي الرئيس السيسي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للسيسي فور وصوله القصر الرئاسي حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني المصري كما صافح الرئيس حرس الشرف.

ووصل الرئيس السيسي أمس إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، وكان في استقباله لدى وصوله المطار وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.

وتأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتنطلق توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، فإن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.