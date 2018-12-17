بالصور| والد فارس "عريس دسوق" لـ"الوطن": "ابني كسيب وبيحبها.. ودفع نص تمن الشبكة"

"فارس وندى" طفلان لم يتجاوز عمر الأول 16 عاما والثانية 14 عاما، ورغم ذلك آثارا ضجة كبيرة في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حينما فاجئا الجميع بإقامة حفل خطوبة لهما بمركب نيلية، حضرها الأهل والأقارب والأصحاب، وسادت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

- والد الطفل: "ابني كسيب ودفع نص تمن الشبكة"

ومن جهته برر شريف الخادم والد الطفل، إقبال ابنه على تلك الخطوة بأنه "كسيب" قائلا إن ابنه وعروسه تربطهما قصة حب، وهو يعتبره ذراعه الأيمن في العمل: "جلس معي وطلب مني أن يخطب من اختارها قلبه، وقررت أن استجيب له ففارس يتاجر معي في الخضار الذي أجلبه من الصعيد وعدد من المحافظات لدسوق، ولا يتردد على المدرسة، لأنه بالصف الثالث الإعدادي، ولكنه يحرص على مذاكرته من البيت، وكلما سافر معه رافقه في رحلة جلب الخضار من المحافظات، ويمنحه عن اليوم 100 جنيه"، مؤكدا أن نجله قرر المشاركة في جمعية، ليوفر لنفسه ما يحتاجه، فكان يسدد يوميا 50 جنيها، وفي الأيام التي لا يسافر فيها يذاكر دروسه.

وأضاف الوالد، إن نجله قبل 4 أشهر طلب منه الموافقة على خطبته من زميلة له يحبها ويريد الارتباط بها، مؤكدا أنه فكر في الأمر جيدا، ووجد أنه من الأفضل أن يوافق على رغبة نجله للحفاظ عليه، فوافق بشرط ترك الموضوع لحين الانتهاء من الجمعية وعندما يتسلم فارس نصيبه منها سيكمل له شبكته، مؤكدا أن والدة فارس وجدته لوالدته وافقا على الخطوبة، لافتا إلى أن لديه طفلين آخرين فادي بالصف الثاني الإعدادي، وجنا في الحضانة.

تابع والد الطفل: "سألت عن العروس ووجدت أن أسرتها طيبة، ووافقت على الخطبة وتوجهت لوالدها، وطلبت منه الموافقة على الخطوبة فوافق على الفور، واتفق معه على شراء شبكة بمبلغ 30 ألف جنيه، فدفع فارس الـ15 ألف جنيه نصيبه في الجمعية وسدد له بقية المبلغ، وبالفعل اشتروا الشبكة، وأقاموا حفل خطوبة في إحدى القاعات بمدينة دسوق".

وأوضح أنه وافق على طلبه، لأن لديه وجهة نظر، فالعروسان ما زالا صغيرين، وأمامهما وقتًا لا يقل عن 3 سنوات لتجهيز عش الزوجية، وبعد هذه المدة سيبلغان 18 سنة، عندها سيكونا قادرين على تأسيس أسرة".

- الطفل فارس: "مش هتجوز غير لما أوصل للسن القانوني"

ومن جهته قال الطفل "فارس"، إنه برغم صغر سنه لكنه "كسيب"، حيث يعمل مع والده في جلب الفاكهة والخضار من المحافظات لدسوق، وفي نفس الوقت سيكمل تعليمه، فأراد أن يتقدم لخطبة من يراها ستشاركه حياته، فتوجه لوالده وطلب منه خطبة "ندى"، ووافق والده على الخطوبة، مؤكدا سعادته بموافقة والده، وبالفعل توجهوا لمنزل العروس فوافقوا وجرى الاتفاق على إقامة حفل الخطوبة، بمركب مارادونا النيلي بمدينة دسوق، وسط حضور عدد كبير من أقارب عائلته وعائلة خطيبته وعدد من أصدقائه، وقدم الشبكة وسط فرحة الجميع.

وأكد فارس، أنه تعرف عليها خارج المدرسة فأعجبته فقرر خطبتها، مؤكدا أن أفضل ما فعله أنه خطب من يريدها زوجة له، وأنه تعود على الصراحة مع والده، ووجد فرحة كبيرة من عائلته وأصحابه، مؤكدا أنه لن يتزوج إلا بعد وصول عروسه للسن القانونية.

- صاحب الباخرة النيلية: "خطوبة الأطفال شيء عادي جدا بالقرى"

وقال إبراهيم ماردونا، صاحب الباخرة النيلية ماردونا بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، التي شهدت حفل خطوبة العروسين، إن الحفل كان مجرد خطوبة لهما باعتبارهما أقارب من ناحية الأم، وأنه أضفى جو من البهجة على الحضور، موضحا أن مثل هذه الحفلات تتم في إطار عائلي وخطوبة إلى أن يتم العروسين السن القانونية.

أضاف أن "ما حدث شيء عادى جدا بالنسبة للمحافظات الريفية فهي مجرد خطوبة أي ربط كلام العريس للعروسة ولما يخلصوا هيتجوزوا"، موضحا أن الأهل يلجأون لمثل هذه الحفلات حين يتقدم للعروس عريسا من خارج العائلة وأن الفتيات يتزوجن في سن صغيرة جدا في الأرياف وهذا منذ زمن بعيد.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوضح إقامة حفل خطوبة لطفلين في في مركب نيلي بمحافظة كفرالشيخ.

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