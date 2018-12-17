الامارات | طبق "مرقوقة الدجاج" الإماراتي يدخل "غينيس"

شكرا لقرائتكم خبر عن طبق "مرقوقة الدجاج" الإماراتي يدخل "غينيس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مهرجان أبوظبي للمأكولات من تنظيم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم فعالية شهدت تسجيل طبق مرقوقة الدجاج الإماراتي رقماً عالمياً جديداً لأضخم طبق مرقوقة في العالم ضمن فعالية عالم أبوظبي للمأكولات في مشروع "ع البحر" بكورنيش أبوظبي. وقد بلغ وزن طبق مرقوقة الدجاج 4775 كيلوغراماً متفوقاً بذلك على الرقم القياسي العالمي السابق بـ695 كيلوغرام.

وتم إعداد هذا الطبق ضمن فعاليات المهرجان السنوي وبدعم من الاتحاد للطيران في مرافقهم الخاصة في العين. كما أرسلت الاتحاد للطيران 20 طاهياً مساعداً لإعداد الطبق، واستمرت عملية طهو وتحضير الطبق من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، وتم تأكيد دخول المرقوقة الإماراتية موسوعة غينيس للأرقام القياسية والحصول على الجائزة رسمياً. وقد جذبت الفعالية مئات الزوار الذين تجمعوا ليشهدوا هذا الحدث البارز، وحظي بعض الحاضرين بفرصة تذوق طبق المرقوقة، بينما تمت مشاركة المتبقي منها للتبرع لجمعية الهلال الأحمر الخيرية.

يذكر أن هذه المحاولة قد كانت جزءاً من نشاطات مهرجان أبوظبي للمأكولات، والذي يستقطب العديد من المقيمين والزوار ليستمتعوا بأشهى الوجبات المحضّرة على يد أمهر الطهاة العالميين، وليخوضوا بتجربةٍ لا نظير لها للاحتفاء بالمأكولات وفنون المطبخ العالمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة والرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية رائدة في عالم الطهو.