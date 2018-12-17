كريم الأساس السائل أم الكريمي؟ هكذا تختارين المناسب لبشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - كثيرة هي نوعيات كريمات الأساس، فمنها ما هو سائل، وهنالك الكريمي، فضلاً عن كريم الأساس الجاف، وكي تتمكني من اختيار الأنسب لك، عليك أولاً تحديد نوعية بشرتك، فطبيعتها هي المعيار الأهم في اختيار نوعية الفاونديشن الذي سيمنحك بشرة سلسة ومشرقة، وسنتناول في هذا الموضوع أنواع كريم الأساس الأنسب لطبيعة كل نوع من البشرة.

البشرة جافة

تحتاج البشرة الجافة من مستحضرات التجميل ما يزيد من رطوبتها من الأعماق، لذا يعد كريم الأساس الكريمي هو الأفضل لها، فلديه القدرة على عكس الضوء وإعادة لمعان البشرة الجافة.

البشرة الدهنية

أما البشرة الدهنية، فتحتاج إلى كريم الأساس الجاف القريب من البودرة والخالي من الزيوت، والذي يعمل على امتصاص الزيوت والحد من لمعانها.

البشرة المختلطة

يعد كريم الأساس Matte والذي يحتوي على مرطبات هو الأفضل لصاحبات البشرة المختلطة، التي تعاني من الزيوت في منطقة الـT zone فقط.

أفضل كريم أساس للاستعمال اليومي

تحتاجين إلى كريم أساس السيروم، وقوامه الماء والمغذيات، للاستخدام اليومي؛ إذ تؤمن طبقة خفيفة منه تغطية متوسطة للبشرة، من دون أن تسبب انغلاق المسامات مثلما تفعل الكريمات الثقيلة ذات التغطية الكاملة للوجه.

الطريقة المثالية لتطبيق كريم الأساس

* يتم في البداية ترطيب الوجه بالكريمات المناسبة، والتي تحتوي على مستخلصات من الورود، فهي الأنسب لجميع أنواع البشرة خاصة الحساسة.

* بعد التأكد من ترطيب الوجه جيداً باستخدام اليدين، يتم تطبيق كريم الأساس، بالاعتماد على تقنية بناء عدّة طبقات بفرشاة البلاشر، والتي ستمنحك مظهراً شبيهاً بمسامات الوجه الطبيعية.

* يمكن تطبيق الكونسيلر في حال وجود هالات سوداء، وإلا فيمكنك الاستغناء عنه.

* وأخيراً يتم وضع طبقة خفيفة من البودرة الشفافة لتثبيت كريم الأساس، مع التركيز على محيط العينين.

* يطبق الهايلايتر الكريميّ بدلاً من البودرة لإطلالة طبيعيّة.

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