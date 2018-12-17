خلطة سحرية لتنظيف البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - صاحبة البشرة الدهنية تعاني كثيرًا من المشاكل، بسبب إفراز الغدة للكثير من الدهون فوق حاجة البشرة، والتي تكوّن طبقة عائقة للبشرة بأن تتنفس، وتتراكم على الجلد وتسبب ظهور حب الشباب، والبثور السوداء، لذلك البشرة بحاجة للـ تنظيف بشكل دوري كل أسبوعين أو 10 أيام، للتخلص أول باول من هذه الطبقة، وبالطريقة التي نعرضها لكِ بـ "الخليج 365.نت" لن تضطري معها للذهاب إلى صالونات التجميل، فبكل بساطة يمكنكِ عمل ذلك بالمنزل.





تنظيف البشرة الدهنية



- اغسلي وجهكِ بالماء والغسول الخاص بكِ لإزالة الأوساخ السطحية.

- قومي بعمل حمّام بخار على وجهكِ لمدة 15 دقيقة، واتركي جهاز البخار شغّالًا فستحتاجينه مرة أخرى.

- استخدمي السكر البني مع الخل وزيت الزيتون، وابدئي بفرك وجهكِ بلطف، مع التعرض مرة أخرى لحمّام البخار.



- اتركي الخليط يدوم على وجهكِ لمدة 10 دقائق.

- امسحي وجهكِ بقطعة قطنية، من دون غسله.

- استخدمي مرة أخرى ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع الماء، حتى يصبح الخليط عجينًا، وضعيه على المناطق التي تعانينها من البثور السوداء، واتركيه لدقائق عدة، ثم أزيلي الخليط بشطف وجهكِ بالماء الدافئ، وبقطعة قطنية ابدئي بمسح الوجه مع الضغط على المسامات بشكل عكسي، لإزالة الرؤوس السوداء، "مع التكرار ستبدأ بالاختفاء".



- ارجعي مرة أخرى للتنظيف بالبخار لمدة 3 دقائق.

- استخدمي الماسك المفضل لكِ، قد يكون من الطمي، أو الزبادي المرطب مع الكركم بحسب ما تفضلين.

- اتركي الماسك على وجهكِ لمدة 15- 20 دقيقة، ثم أزيلي مع شطف وجهكِ جيدًا بـ الماء الدافئ ثم البارد.

- مرري قطعة قطنية مبللة بـ ماء الورد على الوجه.

- كرري هذه التجربة مرة كل أسبوع إلى 10 أيام، لتنظيف البشرة بشكل دوري، وإزالة الأوساخ.

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