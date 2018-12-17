خلطات طبيعية للحد من علامات التمدّد المزعجة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - الخطوط البيضاء أو الاسترتش ماركس، من الأمور المزعجة التي تظهر في جسد السيدات، ويكون لها علاقة كبيرة بالوزن والهرمونات، بالإضافة إلى التغيّرات التي تشهدها المرأة خلال فترة الحمل، ولكي تحدّ من ظهورها، جمعنا لكِ الخليج 365، مجموعة من الخلطات الطبيعية التي تساعد في تقليل ظهور علامات التمدد.



زيت الخروع



يُعتبر زيت الخروع واحدًا من أقدم الطرق التي تستخدمها السيدات في الحدّ من ظهور علامات التمدّد.



استخدمي القليل من قطرات زيت الخروع، وابدئي بعمل مساج على المنلطقة التي بها علامات التمدد أو الاسترتش ماركس، لمدة تتراوح بين 10-15 دقيقة.



استخدمي ملابس أو تيشرت قطنيًّا لتغطية الملابس، ثم استخدمي إربة حرارية على الملابس، وضعيها على منطقة علامات التمدد لمدة 30 دقيقة.



اشطفي المنطقة بالماء.



استخدمي هذه العملية مرة يوميًّا لمدة شهر، حتى تلاحظي الفرق.





القهوة



تحتوي القهوة على الكثير من المواد التي تحدّ من ظهور الندوب بشكل عام، أو علامات التمدد.



استخدمي حبوب القهوة المطحونة بشرط أن تكون حبوبًا صافية لا تحتوي على مواد كيميائية، مع إضافة القليل من الماء الدافىء.



استخدمي الخليط لعمل مساج للمنطقة التي يكثر بها علامات التمدد، لمدة 3-5 دقائق.



ضعي ملابس قطنية، أو لفّي جسدكِ بالنايلون على الخليط، لتدفئة الجلد وتفتيح المسام، لمدة 15-20 دقيقة.



اشطفي جسدكِ جيدًا بالماء.





خليط بياض البيض



يحتوي بياض البيض على البروتين والأمينو أسيد الذي يغذي الجلد، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء، ويجعلها أقلّ ظهورًا.



استخدمي 2 بياض بيضة، وقومي بخلطها جيدًا بشوكة.



ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة 10-15 دقيقة، ثم أزيلي الخليط.



استخدمي زيت الزيتون لعمل مساج لبشرتك، لمدة 20 دقيقة.



كرري هذه العملية على الاقل لمدة أسبوعين يوميًّا للحصول على النتيجة المطلوبة.

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