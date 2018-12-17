مناكير أكريليك... أجمل الأفكار والموديلات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - هل تمتلكين أظافر قصيرة إلا أنك ترغبين في تطبيق موديلات مناكير عصرية ومميزة؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فلا تترددي في اعتماد الأظافر الأكريليك المزينة بأجمل الموديلات وألوان المناكير، فهي لا تؤذي أظافرك كما أنها تبقى صالحة وأنيقة لأسابيع عدة. لذلك، مهما كان شكل أو طول أظافرك، يمكنك جعلها مذهلة مع مناكير الأكريليك. وقد جمعنا لك في ما يلي، تصميمات أظافر أكريليك لتختاري منها ما يناسب شخصيتك.



أظافر الأكريليك الرخامية

الأظافر الرخامية، هي أحد أكثر تصاميم الأكريليك شعبيةً، فهي تجمع بين البساطة والأناقة، فبعد تركيب الأظافر الأكريليك، قومي بطلي أظافرك بالمناكير الوردي الفاتح، من ثم استخدمي على إصبع واحد المناكير الأبيض والأسود لإضفاء تأثير رخامي. وعند الانتهاء، زيني أظافرك ببعض أحجار الراين البيضاء.



أظافر الأكريليك الأحمر المات

إجعلي يديك جميلتين وامنحيهما لوناً أفتح من خلال اعتماد أظافر الأكريليك الأحمر المات مع لمسة فضية براقة ومميزة، فموديل الأظافر هذا أنيق جداً وملائم كثيراً للاحتفالات والسهرات. إضافة الى أنه سهل التطبيق، فإذا كنت تمتلكين أظافر أكريليك فأطليها بالمناكير الأحمر المات، باستثناء ظفر واحد أطليه بالمناكير الفضي البراق.



أظافر الأكريليك البرتقالي الجريء

لا شك أن البرتقالي لون قوي وجريء جداً، إلا أنه يحاكي أحدث صيحات موضة الأظافر، لذلك استخدميه على أظافرك الأكريليك الطويلة، فهو بالتأكيد سيشد الانتباه إليك وسيمنح أظافرك لمسة ساطعة ومضيئة، لا سيما إن كنت تمتلكين بشرة سمراء أو داكنة.



أظافر الأكريليك الميتاليك اللامعة

لتنفيذ موديل الأظافر الأكريليك هذا، أنت تحتاجين الى مناكير باللون الأبيض والرمادي، إضافة الى المناكير المعدني اللامع. ولا تنسي أن تضيفي، بعد الانتهاء من تطبيق المناكير، إضافة بعض الأحجار أو حبات الشواروفسكي.

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