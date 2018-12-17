اتجاهات الشتاء: البني يسيطر على هذا الموسم

قد تبدو التنانير في الشتاء اختيارًا غير محبّب للبعض، لكنّ أناقة هذا الموسم خصيصًا لن تكتمل إلا بتنورة، سواء كانت قصيرة أو من موديل البليسيه بطول ميدي، وأخيرًا صيحة الـ pencil التي تمنح اطلالاتكِ لمسة أنوثة، أما اللون، فسيكون البني أفضل اختيار؛ لأنه يحقق تجانسًا وانسيابية مع أحذية الشتاء المزودة بعنق متوسط أو طويل، ويمكن تنسيق التنورة البني مع زوج من الجوارب، أو الاكتفاء ببوت بعنق طويل، أما القطعة العلوية، فهناك كثير من الألوان التي تتماشى مع البني.

الفساتين البنية

الشتاء يحتاج إلى اعتماد صيحة الطبقات الإضافية، وعادة ما يكون الفستان مجرد طبقة تحتاج إلى قطع علوية أخرى مثل سكارف أو Trench Coats، أو حتى سترة فضفاضة مزينة بمربعات الكاروهات، حتى تبقيكِ دافئة من البرد.

من ثمّ يعدّ اللون البني هو الأكثر عملية لإمكان تنسيقه بسهولة مع أيّ قطع أخرى، ويفضل اختيار درجة متوسطة من البني.