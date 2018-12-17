اتجاهات الشتاء: البني يسيطر على هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - نظرًا لأنه لون محايد، لا ينتمي للألوان المشرقة أو تلك التي توصف بالمملّة أو الرتيبة، فإنّ اللون البني هو الخيار الأمثل للموضة في هذا الموسم.
لقد استحوذ اللون البني على منصات عروض أزياء شتاء ٢٠١٨- ٢٠١٩، ويعود هذا الرواج إلى أنّ درجات البني، بدايةً من البيج، مرورًا بالجملي، ووصولًا إلى البني الداكن، يسهل مزجها مع أيّ شيء وكل شيء تقريبًا.
إليكِ 3 طرق يمكنكِ من خلالها دمج هذا اللون العصري في خزانة ملابسكِ الشتوية:
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التنانير البنيّة
قد تبدو التنانير في الشتاء اختيارًا غير محبّب للبعض، لكنّ أناقة هذا الموسم خصيصًا لن تكتمل إلا بتنورة، سواء كانت قصيرة أو من موديل البليسيه بطول ميدي، وأخيرًا صيحة الـ pencil التي تمنح اطلالاتكِ لمسة أنوثة، أما اللون، فسيكون البني أفضل اختيار؛ لأنه يحقق تجانسًا وانسيابية مع أحذية الشتاء المزودة بعنق متوسط أو طويل، ويمكن تنسيق التنورة البني مع زوج من الجوارب، أو الاكتفاء ببوت بعنق طويل، أما القطعة العلوية، فهناك كثير من الألوان التي تتماشى مع البني.
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الفساتين البنية
الشتاء يحتاج إلى اعتماد صيحة الطبقات الإضافية، وعادة ما يكون الفستان مجرد طبقة تحتاج إلى قطع علوية أخرى مثل سكارف أو Trench Coats، أو حتى سترة فضفاضة مزينة بمربعات الكاروهات، حتى تبقيكِ دافئة من البرد.
من ثمّ يعدّ اللون البني هو الأكثر عملية لإمكان تنسيقه بسهولة مع أيّ قطع أخرى، ويفضل اختيار درجة متوسطة من البني.
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السترات والمعاطف البنية
إذا كنا قد بدأنا الحديث عن قِطَع غير معتاد اختيارها بدرجات البني؛ بهدف تنسيقها بسهولة، فإنّ السترة أو المعطف هما القطع الأكثر ميلًا إلى الألوان الحيادية مثل البني، لاسيّما وأنها قطع تظل في الخزانة لمواسم عدة متتالية.
اقتني ما يناسبكِ وتحلّي بالبني بأسلوبكِ، شاهدي كيف نجحت مدونات الموضة في تنسيق البني بكل درجاته.
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