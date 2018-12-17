كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 02:45 مساءً - أيام قليلة وينتهي فيها هذا العام، الذي كان حافلا بالكثير من المهرجانات التي تبعها إطلالات جذابة ومثيرة لنجمات العالم، ولكي تستقبلي العام الجديد بإطلالة خاطفة للأنظار، فلم لا تعتمدينها من أجمل فساتين النجمات لهذا العام على السجادة الحمراء؟ اللون الذهبي من ناتالي بورت مان Natalie Portman بأحد المهرجانات الضخمة، أطلت النجمة ناتالي بورت مان Natalie Portman بـ فستان ذهبي براق من دار الأزياء الفرنسية ديور Dior، مع حزام أسود بإكسسوار لامع مرصع بالأحجار، واللون الذهبي يعتبر أحد الالوان المفضلة لحفلات رأس السنة، فستكونين أنيقة وجذابة بجانب ديكورات أشجار الكريسماس. الشراشيب الراقصة من هيدي كلوم Heidi Klum بأجواء الحفل الراقصة سوف يناسبك هذا الفستان من النجمة هيدي كلوم Hedi Klum خاصة مع الشراشيب التي تناسب الصبية الشقية والمرحة من توقيع جوليان ماكدونالد Julien Macdonald ، كما أن اللون الأسود مع الشراشيب لن يجعلك تبدين بحجم مضاعف. الكحلي الزهري اللامع من Nicole Kidman نيكول كيدمن بفستان من جورجيو آرماني Georgio Armani إذا كنت لا تفضلين كثيرا الألوان الاعتيادية التي ترتديها الصبايا لحفل رأس السنة، اختاري هذه الدرجة الكحلية من نيكول كيدمن بتوقيع جورج آرماني، المناسب أكثر للصبايا الطويلات، ولكن لا ننصح صاحبات الوزن المتوسط بارتداء مثل هذه الخامة اللامعة. البيبي بلو مع اللؤلؤ العاجي من Issa Rae إيسا راي بجمبسوت فستان من فيرا وانج Vera Wang لفتنا الجمبسوت الفستان من Issa Rae إيسا راي من توقيع Vera Wang، الفستان جاء مثاليا لصاحبات الوزن المتوسط، فالقطعة الفستان من الجمبسوت أخفت منطقة الارداف الممتلئة، بينما جاء لون التطاريز البيضاء غير متكلف أو مبهرج.

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إطلالات خاطفة للأنظار استوحيها من نجمات هوليود لـ ليلة رأس السنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .