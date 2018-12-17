بالصور| بـ"فستان لامع وشال".. أول جلسة تصوير لحلا شيحة بعد خلعها الحجاب

خضعت الفنانة حلال شيحة لأول جلسة تصوير احترافية، عقب إعلانها "خلع الحجاب"، المنشورة عبر حسابات "رابطات محبيها" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت حلا بفستان لامع، والذي تميز بأنه فاتح اللون وطويل ومنقوش، بالإضافة إلى وضعها شال صوف يحمل اللون نفسه على كتفيها.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على جلسة التصوير، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات بين المعجب بإطلالتها والمنتقد لها.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحا أعلنت في أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

وقالت "حلا"، في بيان صحفي سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

يذكر أن فيلم "كامل الأوصاف"، هو آخر الأعمال الفنية التي قدمتها حلا شيحة، مع المطرب الراحل عامر منيب، وعلا غانم ورجاء الجداوي.

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