والد ميجان ماركل يطلب من ملكة بريطانيا التدخل لجمع شمله بابنته

قال والد ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، الاثنين 17 ديسمبر، إنه يأمل في أن تتدخل الملكة إليزابيث الثانية لرأب الصدع بينه وبين ابنته وصهره الذي لم يلتق به أبدا.

وقال توماس ماركل، في مقابلة بثت على الهواء مباشرة على قناة "ITV": "سأكون ممتنا لأي شيء يمكن أن تفعله الملكة، وأعتقد أنها سترغب في حل مشاكل الأسرة".

وأضاف والد "دوقة ساسيكس": "جميع العائلات سواء كانت ملكية أو غير ذلك، هي نفسها، ويجب أن يكونوا جميعا معا في الأعياد"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتابع أن ميجان لم ترسل إليه بطاقة بمناسبة عيد الميلاد، لكنه يأمل أن يتمكنا في وقت ما، من إعادة بناء علاقتهما.

وقال توماس: "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم ذلك، وقد تواصلت معها وأريدها أن تعود إليّ، أحبها كثيرا"، وتابع قائلا: "أحب ابنتي كثيرا ويجب أن تعرف ذلك".

ولم يعلق قصر كنسينجتون على المقابلة وما جاء في تصريحات توماس ماركل، حتى الآن.

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