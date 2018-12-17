كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - مدرب الأهلي الجديد : حضرت للنادي من أجل تحقيق الانتصارات

مدرب الأهلي الجديد

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

أضاف لاسارتي في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام داخل مقر النادي بالجزيرة، أنه حضر لقيادة الأهلي العظيم، مؤكدًا أنه اعتاد دائما على اختيار الأندية التي تمتلك أهدافا عظيمة.

وأوضح أنه يعيش الكرة بشغف، وأنه حضر إلى مصر لقيادة الأهلي من أجل تحقيق الانتصارات، مؤكدًا أن كل واحد في المنظومة عليه أن يقوم بدوره على أكمل وجه.

وأشار الأورجوياني أن الجميع يعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود، مؤكدًا أن المحافظة على الروح المعنوية للفريق أمر هام للغاية، لتحقيق الانتصارات والوصول إلى أهدافنا فيما يتعلق بفريق كبير كالأهلي، فإن هذا الأمر يترتب عليه سعادة الجمهور واللاعبين.

وأشار إلى أنه مع تحقيق هذه الأهداف سيكون الجميع سعيدا بما تم التوصل إليه، مؤكدًا أن جهازه لديه إرادة كبيرة في بداية رحلته مع الأهلي، بهدف الوصول للمكاسب التي حضر من أجلها.