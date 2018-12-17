كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - غدا .. الكويت تشارك بالملتقى العربى الأول للعلاقات العامة بالقاهرة

يشارك وفد كويتي في فعاليات الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة المقام بالقاهرة، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 17 و18 ديسمبر الجاري تحت عنوان "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع.. توعية.. مساندة.. مشاركة".

ويضم الوفد الكويتي كلا من منفذ معاملات الإدارة العامة للجمارك فهد الشيبة، وأمين سر مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية محمد الياسين، ومدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدر البراك، وآمر علاقات عامة الشركة الكويتية لنفط الخليج أفراح العدواني، ومدير العلاقات العامة بديوان الخدمة المدنية رانيا الكوح، ورئيس قسم العلاقات العامة بالديوان هويدا القطان ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التجارة والصناعة خالد العبد الهادي.

كان مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني صرح في وقت سابق بأن الملتقى سيناقش دور وأهمية التواصل في الوصول لأقصى درجات الوعي بأهداف ومتطلبات الاستدامة إضافة إلى استراتيجيات التواصل الفعالة والمنصات المناسبة للعرض وتدشين حملات الاتصال واسعة الانتشار.

كما يسلط الضوء على الدور الجديد للعلاقات العامة في تفاعل الجمهور المستهدف لتحقيق أهداف التنمية، ومساندة الحكومات بتقديم التصورات والمقترحات لتطوير منظومة التواصل والعلاقات العامة، فضلا عن إبراز دور الإعلام والاتصال في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة ودعم برامجها وأهدافها.