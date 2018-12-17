كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - ضبط مسئولي مخابز استولوا على 119 ألف جنيه في القاهرة

شنت إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملات تموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات بقيادة العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة، عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لتلاعبه واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وبيعها في السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم، بمبلغ قدره ( 72،384 ألف جنيه) وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.

وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، لتلاعبه واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها في السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره (47،413 ألف جنيه) وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.

وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.