كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - مدرب الأهلي الجديد يكشف موعد توليه قيادة الفريق

مدرب الأهلي الجديد

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سيعود إلى بلاده غدًا الثلاثاء من أجل إنهاء كل الأمور الخاصة به هناك قبل العودة من جديد إلى القاهرة لتولي المهمة.

أضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي المنعقد داخل القلعة الحمراء لتقديمه إلى وسائل الإعلام أنه سيعود إلى القاهرة يوم 28 ديسمبر الجاري من أجل تولي المهمة بشكل رسمي من الملعب.

وأوضح أن الأهلي يجري تغييرات كبيرة في الوقت الحالي بشأن قطاع الكرة وحاليًا علينا التعامل مع الموقف الراهن من أجل الوصول لأهدافنا.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن التعاقد مع لاسارتي المدير الفني الأسبق لفريق ريـال سويسداد الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ بنهاية ديسمبر الجاري لتولي القيادة الفنية خلفًا للفرنسي كارتيرون الذي رحل بعد خسارة نهائي أفريقيا والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.