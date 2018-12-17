كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - طقس غير مستقر وغيوم بأنحاء دمياط

دمياط - محمد حمدي عرضت لمدن وقري دمياط حالة من الطقس غير المستقر ، حيث شهدت دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد ورأس البر وشطا ودمياط الجديدة غيوم مصحوبة ببرودة شديدة في فترة المساء . وفي سياق متصل ، قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن حركة الملاحة تسير بصورة طبيعية ، ولم تتأثر بتقلبات الطقس .

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