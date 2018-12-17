كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - تعرف عليها.. أبراج لا تحب الشتاء

قد تتسبب الأجواء الشتوية الملبدة بالغيوم، والرياح العاصفة، فى تغير مزاجى يصل أحيانا إلى حد الشعور بشئ من الاكتئاب لدى البعض، وقد تختلف درجات تأثر الأشخاص بتلك الحالة لأسباب متنوعة، منها برج الميلاد.

وتشير علوم الفلك إلى أن مواليد برج الجدى لا يجدون فى فصل الشتاء أفضل أوقات حياتهم، لأسباب مختلفة، منها شعورهم بأن هذا الفصل يحملهم إلى مراحل عمرية أكبر، كما أن الأجواء الباردة تشعرهم بتقلبات مزاجية سيئة.

كما يعانى مواليد برج الأسد أيضا خلال فصل الشتاء من الشعور بقيود تمنعهم من الانطلاق والعيش بروح المغامرة التى يفضلونها دوما، كما أنها تحمل لهم الكثير من نزلات البرد التى تسبب لهم الإزعاج وتعيق حركتهم.

وأخيرا، يعتبر برج السرطان من الأبراج التى يتسبب الشتاء فى انزوائهم فى المنازل، فضلا عن المزاج السئ والشعور بالكسل والإجهاد.