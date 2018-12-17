كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - ضبط نقاش هارب من 424 حكم قضائى فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى القبض على نقاش هارب من 424 حكم حبس لمدة 162 سنة فى قضايا "مبانى، سرقة تيار كهربائى".

كانت معلومات قد وردت لضباط المباحث تفيد اختباء المتهم الهارب والمحكوم عليه في عدة قضايا "محمود.ع.ح" 42 عاما، نقاش، بدائرة القسم.

وتبين من التحريات أن المتهم محكوم عليه فى عدد 424 حكم فى قضايا "مبانى، وسرقة تيار كهربائي"، بالحبس 162 سنة، وكفالات بقيمة 620 ألف جنيه، وغرامات قدرها 2 مليون و340 ألف جنيه.

تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وجارى التنفيذ عليه.