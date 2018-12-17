كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - عمرو دياب يحيي حفل غنائى فى 22 من فبراير المقبل بـ جامعة مصر

يحيي المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في 22 من فبراير المقبل في جامعة مصر، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في حفل كاريوكي والعسيلي الذي أقيم يوم السبت الماضي.

وأعلن دياب عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إحيائه حفل الكريسماس في أحد الكازينوهات بمنطقة مصر الجديدة، وذلك يوم 25 ديسمبر الجاري.

وعلى جانب آخر، يحيي عمرو دياب حفل ليلة رأس السنة الميلادية يوم 31 ديسمبر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل للجمهور قبل أيام.

وينتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي تم طرحه قبل شهر، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وكان عمرو دياب قد حصد ملايين المشاهدات بأغاني وكليبات ألبومه "كل حياتي"، إذ تخطت أغنية "يتعلموا" حاجز الـ17 مليون مشاهدة، فيما كسرت أغنية "بحبك أنا" حاجز الـ31 مليون مشاهدة على يوتيوب.