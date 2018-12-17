كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - بأمر المحكمة - الإعدام لزوجة وشقيقيها بعد قتلهم زوجها

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار علي موسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى، اليوم، إحالة أوراق زوجة واثنين من أشقائها لفضيلة مفتي الديار المصرية لقتلهم زوجها، وحددت المحكمة جلسة 23 يناير للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 613 لسنة 2015 جنايات الصالحية الجديدة، ليوم 5 يناير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، بوصول مواطن للمستشفي العام جثة هامدة، إثر إصابته بالسكين ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحقيقات قيام كل من "علي ع م أح" وشقيقه "عبده ع م" وشقيقتهم "فادية" زوجة المجني عليه بإرتكاب الواقعة، بسبب قيام المجني عليه بإهانة زوجته وشكه في سلوكها، فحدثت مشادة كلامية بينهم وقام علي أثرها الأشقاء الثلاثة بقتله، وتم القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.