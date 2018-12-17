كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - ننشر صور وصول الرئيس السيسى للقصر الرئاسى بالنمسا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل قليل، إلى القصر الرئاسى فى فيينا، لإجراء مباحثات هامة مع نظيره النمساوى ألكسندر فان دى بيلين.

وتتناول المباحثات المقررة، اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.

كما يعقد الرئيس السيسى اجتماع قمة مع المستشار النمساوى سباستيان كيرتز بمقر المستشارية بوسط فيينا يركز على تدعيم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى والمستشار النمساوى مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما.

