كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:54 مساءً - سقوط أمطار "الفيضة الصغرى" على الإسكندرية

تعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لهطول أمطار غزيرة بالتزامن مع بدء نوة "الفيضة الصغرى" والتى من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض فى درجات الحرارة.

ونشرت شركة الصرف الصحى والأحياء وجميع الأجهزة المعنية نحو 93 سيارة "نافورى" وبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، غلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحى للتعامل مع موجة الطقس السيىء وهطول الأمطار.